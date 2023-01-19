Эксклюзив 19 января 2023, 13:00 «Готовился к новой картине». Актер Коршунов рассказал о последних планах режиссера Досталя Актер Коршунов: режиссер Николай Досталь готовился к новой картине перед смертью РИА «Новости»

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Актера театра и кино, главного режиссера Московского драматического театра «Сфера» Александра Коршунова шокировала новость о смерти режиссера и сценариста Николая Досталя. Артист рассказал «360» о его неосуществившихся планах снять новую картину.

«Для меня это совершенно ошарашивающая и страшная новость. Безумно жалко Николая Николаевича, потому что не в одной картине мне с ним довелось и посчастливилось работать», — сказал актер.

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Александр Коршунов снялся в фильмах «Завещание Ленина», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Раскол». Досталя он назвал талантливым режиссером, с которым легко, весело и азартно работать. Он мог бы сыграть в новой картине, которую Николай Досталь собирался снять и успел прислать ему сценарий.

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«Я как раз очень надеялся, что эта работа будет. Последние месяцы была тишина, с ним не общались. Думал, может быть, по обстоятельствам что-нибудь отложилось. Безумно жалко, досадно. Очень много мог бы сделать и сделал бы непременно, потому что у него очень много было замыслов и он полон был энергии и желания работать», — сказал Коршунов.

Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь умер 18 января на 77-м году жизни, эту информацию подтвердил «360» его брат Владимир. На счету режиссера такие фильмы, как «Монах и бес», «Коля — перекати поле», «Облако-рай», «Гражданин начальник» и другие.