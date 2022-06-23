«Господи! Что творится». Смерть Шатунова шокировала Филиппа Киркорова

Юрий Шатунов всегда производил впечатление очень воспитанного и интеллигентного человека, рассказал «360» Филипп Киркоров. По его мнению, творчество певца в 80-х годах было действительно прорывом, он собирал стадионы поклонников.

«Да вы что? Господи, что творится. Молодые такие <…> Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека. Больше и сказать нечего. [В те времена, когда группа „Ласковый май“ появилась,] это был прорыв, да и до сих пор [он] стадионы собирал, артист! Это был как раз 1987 год, я тогда впервые вышел на сцену, но не пересекался с ним ни разу», — сказал Киркоров.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в комментарии «360» признался, что не может поверить новости о том, что Юрий Шатунов умер.

«Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда», — сказал Разин.

По предварительным данным, Шатунов умер в машине скорой помощи после обширного инфаркта.