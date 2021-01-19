Госпитализированный артист «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о своем состоянии

«Наконец-то я в больнице. Хочу показать, как тут весело, чтобы не говорили, почему я такой грустный», — процитировало слова юмориста из опубликованного видео РИА ФАН.

Подписчики комика задали ему большое количество вопросов о поставленном диагнозе. Кроме этого, поклонники пожелали мужчине как можно быстрее выздороветь. Артист объяснил журналистам, что о нем не нужно переживать. По словам знаменитости, госпитализация была запланирована заранее.

«Плановый ремонт, скоро буду как огурец», — пообещал 47-летний Морозов.

Около года назад юморист принял решение уменьшить объемы желудка. Проведенная операция оказалась эффективной, и артист начал сбрасывать лишний вес. В настоящий момент Морозов весит 95 килограммов. На этом Александр останавливаться не намерен. Он планирует избавиться еще от 20 килограммов и убрать лишнюю кожу.