Госпитализацию Заворотнюк опровергли

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг госпитализацию, о которой написали СМИ. Стас Христов заявил, что сама женщина назвала это «бредом».

«Я получил от нее СМС, вот и все. Она мне написала: „Бред. Отстань“», — рассказал директор в разговоре с «360».

Ранее СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии, а медики диагностировали у нее последнюю, четвертую степень рака мозга. От аналогичного диагноза несколько лет назад скончалась певица Жанна Фриске.

Актриса уже несколько недель не появляется на публике, не публикует фотографии в Instagram. Комментарии в социальной сети актрисы также закрыты.