26 февраля 2023, 16:04
Рошаля прооперировали
Нацмедпалата: операция Леонида Рошаля прошла успешно
Сообщение о госпитализации известного хирурга, профессора Леонида Рошаля подтвердилось. РИА «Новости» стало известно, что доктора прооперировали.
«Рошаль был планово госпитализирован, операция прошла успешно, пока он в больнице, но с ним все хорошо», — ответили агентству в пресс-службе Национальной медицинской палаты.
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Ранее о госпитализации хирурга сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов сообщения, доктора положили в реанимацию еще шесть дней назад. У Рошаля диагностировали кисту в головном мозге, болезнь Паркинсона и перелом шейки левого бедра.
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Профессор оказался в новом санкционном списке Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение коллективного Запада кощунством. «Это как Айболит в заложниках у пиратов», — заявила она.
Болезни
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