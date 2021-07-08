Госпитализацию Игоря Верника опроверг брат

Сообщение о госпитализации актера Игоря Верника из-за проблемы с сердцем опроверг его брат Вадим. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что разговаривал с актером несколько минут назад и в ближайшее время намерен связаться снова.

Информацию о госпитализации он назвал фейком.

«Я с ним 15 минут назад разговаривал. Все нормально, через полчаса договорились еще раз созвониться по делу. Значит, это фейк», — уточнил он.

О госпитализации Игоря Верника в одну из больниц Москвы сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, у актера начались проблемы с сердцем и врачи назначили обследование для подбора подходящего лечения.

Это не первый случай, когда госпитализацию актера Игоря Верника опровергают. В 2019 году появились сообщения, что он лег в больницу с подозрением на панкреатит. Сам артист заявил, что подобные сообщения его только развеселили.

Народный артист России Игорь Верник постоянно работает в МХТ имени Чехова. За свою карьеру он снялся в более 100 фильмах и телесериалах. Зрители помнят его по фильмам «На углу у Патриарших», «12», «Мастер и Маргарита» и другим.