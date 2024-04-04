Знаменитости 04 апреля 2024, 17:56 Гоша Куценко задолжал судебным приставам сотни тысяч рублей «Звездач»: актер Куценко задолжал судебным приставам 700 тысяч рублей РИА «Новости»

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Актер Гоша Куценко задолжал судебным приставам 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным Черемушкинского районного суда, сумму долга составила 693 тысячи 207 рублей 37 копеек. Задолженность на актере висит еще с 2014 года. Тогда Куценко стал участником дорожно-транспортного происшествия. Хотя в аварии ни сам актер, ни виновник инцидента не получили серьезных повреждений, от Куценко потребовали возмещения затрат на ремонт автомобиля.

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Несмотря на большой срок, прошедший с момента ДТП, судебные приставы до сих пор ожидают от актера выплаты суммы.

Ранее стало известно, что режиссер скандального сериала «Монастырь» Александр Молочников задолжал банку полмиллиона рублей. Вероятно, эти средства понадобились ему на первое время после переезда в Соединенные Штаты.