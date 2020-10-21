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    21 октября 2020, 16:20

    Гоша Куценко заболел COVID-19

    Артур Блянихов

    Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram признался, что подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил портал Vokrug.tv.

    «Я приболел! Ковид — коварнейший персонаж!» — цитирует Куценко ИА Ura.ru.

    Он призвал подписчиков носить маски, держать социальную дистанцию и не быть безрассудными.

    Отмечается, что из-за болезни Куценко организаторам пришлось перенести на 8 декабря спектакль «Love Letters», который должен был состоятся 21 и 22 октября.

    Ранее народная артистка РСФСР Светлана Крючкова прокомментировала сообщения о своей госпитализации из-за ухудшения здоровья.

    Она рассказала, что выйдет сегодня на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова. Крючкова сыграет в спектакле «Жизнь впереди».

    «Я играю сегодня спектакль, все хорошо», — заверила Крючкова.

    Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что артистку доставили в одну из петербургских больниц. Отмечалось, что она несколько лет прожила в квартире, отравленной ртутью, из-за чего ее иммунитет может быть снижен.