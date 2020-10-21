Гоша Куценко заболел COVID-19

«Я приболел! Ковид — коварнейший персонаж!» — цитирует Куценко ИА Ura.ru.

Он призвал подписчиков носить маски, держать социальную дистанцию и не быть безрассудными.

Отмечается, что из-за болезни Куценко организаторам пришлось перенести на 8 декабря спектакль «Love Letters», который должен был состоятся 21 и 22 октября.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Крючкова прокомментировала сообщения о своей госпитализации из-за ухудшения здоровья.

Она рассказала, что выйдет сегодня на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова. Крючкова сыграет в спектакле «Жизнь впереди».

«Я играю сегодня спектакль, все хорошо», — заверила Крючкова.

Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что артистку доставили в одну из петербургских больниц. Отмечалось, что она несколько лет прожила в квартире, отравленной ртутью, из-за чего ее иммунитет может быть снижен.