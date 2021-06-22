Гоша Куценко рассказал о съемках в новом сериале

Гоша Куценко рассказал о съемках в сериале «1703», написала газета «Петербургский дневник». По словам актера, он в восторге от нового проекта.

Сериал Сергея Сенцова «1703» — это черная комедия, пародия на набившие оскомину «ментовские» сериалы. В центре сюжета двое полицейских, а действие разворачивается в мрачном Петербурге.

«В этом проекте мы всячески издеваемся над образом „хрестоматийного мента“. Это определенно мой жанр. Если бы я увидел в „1703“ кого-то из моих коллег и артистов, я бы, конечно, завидовал. С возрастом очень сложно найти те роли, которые ты хочешь играть. Компромисс, когда тебе что-то предлагают, а твое сердце откликается — это редкая находка. „1703“ — это тот сценарий, который я прочел, и у меня было такое же ощущение, как от „Мама, не горюй“. Я получил удовольствие», — рассказал Гоша Куценко, исполнитель одной из главных ролей.

Съемки проходят в основном по вечерам и по ночам, чтобы актеры смогли прочувствовать «нуарную» атмосферу города. По словам Куценко, на нем это работает, причем настолько, что в какой-то момент актер даже «поймал депресснячок» и отменил празднование своего дня рождения.

«Я не часто снимался в вашем городе, однако с этим проектом смог погрузиться в петербургскую ночь и поймал „депресснячок“. Даже день рождения праздновать не стал. В этом году я хотел устроить большой концерт, как раз к выходу моей пластинки Goshanova. Я всех пригласил, а потом, от двух месяцев бесконечных ночных смен, красивейшего, но лунного Питера, меня накрыл питерский серенький „бесперспективничок“! Я сел в утренний поезд накануне дня рождения до Москвы и написал своему директору, чтобы все отменяла! Я еду спать в свой ДР», — поделился Куценко.