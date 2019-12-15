  • «Горячий концерт»: Макс Корж высказался о пожарных и потасовке на шоу в Перми

    15 декабря 2019, 20:03

    Дарья Бунякова

    Фанаты певца Макса Коржа во время концерта в Перми зажгли в помещении фаеры. Пожарные потушили их и никто не пострадал. Однако СМИ сообщили, что поклонники подрались с пожарными. Ясность в произошедшее внес сам исполнитель.

    Фанаты Макса Коржа подрались с пожарными на концерте в Перми

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    «Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной», — написал Корж.

    Он отметил, что пожарные не участвовали в потасовке, а наоборот оперативно потушили огонь и «освежили молодежь».

    Певец также прокомментировал ДТП, которое произошло утром 15 декабря. Фанаты ехали на выступление из Екатеринбурга, но водитель заснул во время движения и автобус перевернулся. В салоне было 53 пассажира, пострадали 14 человек.

    «Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила», — отметил певец.