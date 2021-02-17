«Гордость мешает увидеться». Илья Милохин рассказал об отношениях с братом Даней

Старший брат Дани Милохина — Илья — набирает популярность в соцсетях. Он не хочет быть тенью младшего и делает собственную карьеру в TikTok. Илья рассказал в интервью МБН, что гордость мешает ему помириться с братом.

Илья и Даня Милохины перестали общаться еще в детском доме. Старший брат больше занимался спортом, рос на улице, тогда как младший больше пел и выступал.

«Я его в залы звал постоянно, он там кривлялся чего-то. <…> Постоянно че-то кривлялся перед телефоном, я ему говорил: „Иди лучше работай, а не TikTok“. Я сам еще не любитель был, я не знал, что такое TikTok», — добавил старший Милохин.

Позже, когда Даня уже прославился за счет TikTok, Илья тоже начал снимать видео. Теперь вроде бы у братьев должны появиться общие темы для разговоров, но они до сих пор не восстановили связь.

Гордость. Гордость мешает увидеться. Наша. Без вариантов, просто… Не знаю, как-то… Я думаю, со временем все. Тяжело, тяжело очень, тяжело Илья Милохин.

Также в интервью МБН Илья Милохин прокомментировал слухи об отношениях с Миланой Тюльпановой.

Илья и Даня выросли в детдоме. Туда их отдала мама, когда осталась без мужа. Недавно журналисты нашли женщину, она пришла в программу «Пусть говорят». На встречу с матерью пришел только Илья Милохин.