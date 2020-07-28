Гордон прокомментировала слухи об увольнении с Первого канала «за длинный язык»

Телеведущая и юрист Екатерина Гордон прокомментировала новости о своем увольнении с Первого канала за «длинный язык». По сообщениям СМИ, договор был расторгнут после того, как она рассказала прессе о заражении коронавирусом историка моды Александра Васильева из «Модного приговора».

Ведущая подчеркнула, что эта версия является безосновательной и неправдивой.

«Все это чушь. Никто меня не увольнял. Более того, я там работала проектно. Моя основная работа заключалась в том, что я в большом количестве участвовала вместе с героями своей юридической компании в разных ток-шоу, в том числе на Первом канале. Годами», — процитировало ее ИА Nаtiоn News.

Телеведущая рассказала, что о заражении COVID-19 своего коллеги она узнала из сообщений СМИ. Гордон пояснила, что ее уход не связан с принудительным увольнением. По словам Гордон, на ее телевизионной карьере отразилась личная позиция по поводу нынешней эпидемиологической ситуации в стране.