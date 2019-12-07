Гопник с Урала «наградил» Полину Гагарину семечками на шоу «Голос». Видео

Участник шоу «Голос» — 17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин — своеобразно отметил Полину Гагарину. Выступая в образ гопника, он подошел к ней и бросил горсть семечек.

«Держи, малая! От души», — сопроводил нарочито хамский жест юный исполнитель.

Бывший участник «Голоса» опроверг слухи о взятках Подробнее

Артист выступал в зеленом спортивном костюме и кепочке. Он исполнял песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки вверх». Курчанин был одет как гопник и вел себя, следуя образу. Но такого глубокого отыгрыша образа Гагарина не поняла. Впрочем, подопечного Сергея Шнурова певица решила великодушно простить.

Гагарина предположила, что грубому поведению подопечного научил Шнуров. Она попросила артиста убрать мусор за своим учеником. Шнуров сгладил ситуацию: он быстро очистил стол перед Гагариной от семечек, которые в итоге достались как приз девушке из зрительного зала.

Певица заметила что помнит Арсения на прослушиваниях. Тогда он ей показался симпатичным и воспитанным молодым человеком. Тот Арсений, которого Гагарина узнала, никогда не позволил бы себе такого хамского поведения.