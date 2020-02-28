«Google Maps отменяется»: Ди Каприо подсказал дорогу туристу в Нью-Йорке

Леонардо Ди Каприо помог потерявшемуся туристу. Мужчина подошел к голливудской знаменитости прямо на улице и спросил дорогу. Актер сначала растерялся, но потом сумел указать нужное направление.

Все началось с прогулки Ди Каприо и его друга Кевина Коннолли («Антураж», «Обещать не значит жениться»). Внезапно к ним обратился неизвестный человек и начал о чем-то спрашивать. Судя по всему, дорогу. Фотографии, на которых все трое стоят на улице Нью-Йорка, опубликовало издание BuzzFeed.

Непонятно, узнал ли мужчина двух знаменитостей. По его лицу этого не скажешь. Видимо, больше всего туриста заботил вопрос, как добраться до нужного места.

Сам Ди Каприо, его выражение лица и позы уже стали поводом для восхищения и шуток. Скорее всего, актера волновал не сам факт разговора с обычным человеком, а поставленная перед ним задача. В итоге звезда Голливуда с ней справилась.

Пользователям в Сети осталось только завидовать везунчику, который решил спросить у знаменитости дорогу.

Некоторые признались, что пошли бы на обман — только бы получить от Ди Каприо такой же совет (и постоять с актером рядом).

Другие напомнили, что Ди Каприо «тоже человек» и отнеслись к случившемуся с иронией.

«Что за самоотверженный поступок и захватывающий опыт. Христофор Колумб никогда не смог бы так, Мать Тереза ​​дрожит в своей могиле, Google Maps отменяется», — писали в Сети.