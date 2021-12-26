Гонщик Льюис Хэмилтон продал именной спорткар

Чемпион «Формулы 1» британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон продал один из своих спорткаров. Машина именная — Pagani Zonda 760 LH. Последние две буквы — это инициалы Хэмилтона.

Гонщик владел спорткаром семь лет, пробег у Pagani Zonda 760 LH не набирает и 1000 километров, отметил «Мир24» со ссылкой на Instagram The Zonda Registry.

Но несмотря на не частую судя по пробегу езду, авто все же побывал в аварии. В 2015 году гонщик попал на спорткаре в несерьезное ДТП, и спорткару быстро вернули первоначальный вид.

Пока неизвестно, за сколько Хэмилтон продал спорткар. Эксперты предполагают, что автомобиль только вырос в цене, поскольку является одним из пяти именных экземпляров, которые были выпущены заводом.

Известно только, что спорткар «переехал» из Монако в Великобританию.

В середине декабря Хэмилтона посвятили в рыцари в Виндзорском замке. Его включили в новогодний наградной лист королевы Великобритании Елизаветы II. Так, 15 декабря Хэмилтон удостоился титула рыцаря-бакалавра. Ранее этот титул получили музыкант Пол Маккартни, актер Шон Коннери, ученый Исаак Ньютон, писатель Артур Конан Дойл и другие.