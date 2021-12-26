Гонщик Льюис Хэмилтон продал именной спорткар
Чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон продал один из своих спорткаров
Чемпион «Формулы 1» британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон продал один из своих спорткаров. Машина именная — Pagani Zonda 760 LH. Последние две буквы — это инициалы Хэмилтона.
Гонщик владел спорткаром семь лет, пробег у Pagani Zonda 760 LH не набирает и 1000 километров, отметил «Мир24» со ссылкой на Instagram The Zonda Registry.
Но несмотря на не частую судя по пробегу езду, авто все же побывал в аварии. В 2015 году гонщик попал на спорткаре в несерьезное ДТП, и спорткару быстро вернули первоначальный вид.
Пока неизвестно, за сколько Хэмилтон продал спорткар. Эксперты предполагают, что автомобиль только вырос в цене, поскольку является одним из пяти именных экземпляров, которые были выпущены заводом.
Известно только, что спорткар «переехал» из Монако в Великобританию.
В середине декабря Хэмилтона посвятили в рыцари в Виндзорском замке. Его включили в новогодний наградной лист королевы Великобритании Елизаветы II. Так, 15 декабря Хэмилтон удостоился титула рыцаря-бакалавра. Ранее этот титул получили музыкант Пол Маккартни, актер Шон Коннери, ученый Исаак Ньютон, писатель Артур Конан Дойл и другие.