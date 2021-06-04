Голубкина поддержала Проклову в скандале с домогательствами

Актриса Мария Голубкина поддержала коллегу Елену Проклову после ее рассказа о домогательствах в юности. Своими размышлениями она поделилась в Instagram.

Артистка поддержала коллегу. Она считает «отвратительным», когда некоторые мужчины позволяют заводить отношения на работе, пользуясь своим положением.

«По-моему, все это отвратительно. Заводить романы на рабочем месте надо запретить», — заявила Голубкина.

Голубкина также ответила, почему Проклова многие годы молчала о домогательствах, написало ИА Nation News. Актриса считает, что ее коллеге никто бы раньше не поверил. Проклова непременно добилась бы успеха в кино и без посторонней помощи — благодаря своему таланту, добавила Голубкина.

Подписчики заявили, что Проклова своим рассказом опозорила ушедшего гения.

«Для меня гений — это скорее Эйнштейн. А он [Олег Табаков] — просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?» — отметила Голубкина.

Ранее Проклова рассказала, что в 15 лет ее домогался один известный режиссер. Он уже умер, у него остались дети и внуки Ряд СМИ предположил, что речь шла про Олега Табакова.