Знаменитости 07 декабря 2023, 01:42 «Голожопинг». Пугачева высказалась об эмиграции с Галкиным Пугачева назвала эмиграцию с Галкиным из России «голожопингом» РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* на одном из концертов в Швейцарии рассказал, как певица Алла Пугачева отреагировала на его заявление о необходимости покинуть Россию. По его словам, она назвала это «голожопингом». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: „Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу. Чуть похуже будет“. А она: „Голожопинг?“» — рассказал артист.

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Юморист делился с публикой воспоминаниями о хорошей жизни в России до своего отъезда за рубеж на сцене Театра-дю-Леман в Женеве. В частности, Галкин* ностальгировал по времени, когда он вместе с Пугачевой ездил на личном вагоне поезда в Ригу.

Артист также признался, что не планирует отдавать орден Почета Кузбасса, которого его лишили за проукраинскую позицию. Награда хранится в подмосковном замке супругов.

Галкин* заявил, что будет защищать его любыми способами, пригрозив, что если за ним придут, то «будет литься говно со всех башен Замка — будет оборона». Не забыл он пошутить и про Филиппа Киркорова, заявив, что у певца имеются корни индейца, поэтому он весь в перьях.

Ранее Алла Пугачева пожаловалась на проблемы со здоровьем во время шопинга на Кипре

*Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.