«Голос» измотал Пелагею

«Хватит, надо и отдохнуть. Я чуть-чуть подустала от „Голоса“. Сейчас мне как раз хочется полного вакуума», — отметила она.

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На протяжении девяти сезонов Пелагея сидела в кресле наставницы. За это время она потратила много эмоций, потому что в «Голосе» самое главное — «искренность и настоящая реакция». Поэтому певица запереживала, что эмоции у нее закончатся окончательно.

Пелагея призналась: она настолько устала от шоу, что решила на какое-то время вообще вычеркнуть его из своей жизни. Певица отказалась от просмотра новых выпусков. Она решила немного отдохнуть от конкурса, соскучиться по нему.

Бывшая наставница участников допускает, что в будущем вернется на шоу. Но даже если этого не произойдет, она заверила поклонников, что «Голос» стал для нее значительной частью жизни — профессиональной и реальной.

«Мне кажется, и людям нужно от меня отдохнуть», — добавила Пелагея.

Этой осенью певица объявила об уходе из вокального шоу во время финальной программы «Голос 60+». Поэтому новый сезон уже проходит без нее.

Сейчас Пелагея много гастролирует и посещает другие телешоу. Она продолжает сидеть в кресле члена жюри Высшей лиги КВН. А еще недавно певица побывала на шоу студии «Союз», которое транслируют на телеканале ТНТ.