«Голос, душа и сердце»: Эдита Пьеха раскрыла секрет успеха Карела Готта
По ее словам, это был обладатель прекрасного голоса, который использовал его именно так, как велел ему Бог.
Умер чешский певец Карел ГоттПодробнее
«Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него все это было», — поделилась артистка секретом успеха Карела Готта.
О смерти известного чешского певца стало известно от его супруги Иваны. В минувший вторник она сообщила, что ее супруг скончался во сне. Ему было 80 лет. Рядом с ним находились близкие ему люди.
В середине сентября стало известно, что Карел Готт находится на лечении в одной из больниц Праги. Лейкемия, которую врачи диагностировали у него еще в 2016 году, начала прогрессировать.
За свою творческую карьеру Карел Готт выпустил почти 300 альбомов. Последняя пластинка Ta Prava вышла в 2018 году.
Президент Чехии Милош Земан назвал Готта «артистом, который отдал жизнь нескольким поколениям».