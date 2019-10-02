«Голос, душа и сердце»: Эдита Пьеха раскрыла секрет успеха Карела Готта

Народная артистка СССР Эдита Пьеха назвала ушедшего из жизни певца Карела Готта гордостью Чехии, его очень любили и в нашей стране. Об этом она заявила в беседе с «360».

По ее словам, это был обладатель прекрасного голоса, который использовал его именно так, как велел ему Бог.

Умер чешский певец Карел Готт Подробнее

«Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него все это было», — поделилась артистка секретом успеха Карела Готта.

О смерти известного чешского певца стало известно от его супруги Иваны. В минувший вторник она сообщила, что ее супруг скончался во сне. Ему было 80 лет. Рядом с ним находились близкие ему люди.

В середине сентября стало известно, что Карел Готт находится на лечении в одной из больниц Праги. Лейкемия, которую врачи диагностировали у него еще в 2016 году, начала прогрессировать.

За свою творческую карьеру Карел Готт выпустил почти 300 альбомов. Последняя пластинка Ta Prava вышла в 2018 году.

Президент Чехии Милош Земан назвал Готта «артистом, который отдал жизнь нескольким поколениям».