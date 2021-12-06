Голливудский актер Том Холланд сыграет танцора Фреда Астера

Актеру Тому Холланду предстоит сыграть американского артиста и хореографа Фреда Астера, который был звездой бродвейских мюзиклов и фактически стал законодателем в этой области кинематографа, написало издание ScreenRant.

«О, я играю Фреда Астера, да. Сценарий пришел неделю назад. Я его еще не читал, мне его не давали. Я знаю, что сценарий есть у Эми Паскаль. Она позвонила мне в FaceTime, когда я был в ванной, и мы прекрасно поговорили. Я буду играть Фреда Астера», — процитировало РИА ФАН слова Холланда.

Фред Астер скончался 30 лет назад, однако его работы до сих пор пользуются большой популярностью. Актер и танцор был известен тем, что самостоятельно придумывал хореографию для своих фильмов. За свою карьеру он снялся в 31-й музыкальной киноленте, однако так и не получил «Оскар». Сейчас в Голливуде ему решили посвятить полноценный биографический фильм.