Знаменитости 14 сентября 2023, 20:13 Голливудский актер решил переплавить премии «Оскар» в пули для ВСУ Актер Шонн Пенн заявил о намерении переплавить «Оскары» в пули для ВСУ Викимедиа

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Статуэтки премии Американской киноакадемии «Оскар» не стоят ничего, и их можно отдать на переплавку, чтобы сделать пули для украинских военных. Об этом в интервью изданию Variety заявил актер Шон Пенн.

Он пояснил, что до сих пор не простил организаторам премии того, что они отказались от его предложения пригласить на вручение наград в прошлом году президента Украины Владимира Зеленского.

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«Продюсер „Оскара“ подумал: „Он недостаточно беззаботен“. Ну угадай, что он получил вместо этого? Уилла Смита. Такого никогда бы не случилось с Зеленским. Он бы не оставил кресло, чтобы участвовать в грубом насилии», — заявил актер.

Так он прокомментировал главный скандал церемонии 2022 года, когда Уилл Смит разозлился от шутки о своей супруге в исполнении Криса Рока, вышел на сцену и устроил драку.

Шон Пенн подчеркнул, что после того случая хотел просто уничтожить все свои премии «Оскар».

«Я подумал, ну, черт возьми, я отдам их Украине. Их можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в русских», — заявил он.

Голливудский актер признался, что у него сложились тесные дружеские отношения с украинским лидером. Они познакомились 24 февраля 2022 года, когда Шон Пенн впервые прибыл в Киев, чтобы проверить сообщения о начале специальной военной операции.

«Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его», — заявил актер о Зеленском.

После первой поездки Шонн Пенн еще несколько раз посещал Украину и даже подарил президенту страны один из своих «Оскаров» со словами, что рассчитывает получить награду обратно после победы.