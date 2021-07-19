Голливудский актер Марк Уолберг набрал больше 18 кг ради роли

Актеру Марку Уолбергу ради съемок в фильме «Отец Стью» пришлось сесть на специальную диету. Вот только она подразумевала под собой не снижение веса, а его набор. Звезде кинофраншиз «Трансформеры» и «Третий лишний» необходимо было есть за четверых, сообщил ScreenRant.

«К сожалению, мне пришлось потреблять в течение двух недель семь тысяч калорий. А потом еще две недели — по 11 тысяч калорий. И это было весело около часа. Это так тяжело, физически. Теряя вес, вы напрягаетесь, вы просто не едите, а занимаетесь спортом. Мне приходилось постоянно есть. Даже когда я был сыт, я просыпался после еды и ел еще. Я ел каждые три часа. Это было совсем не весело», — процитировало РИА ФАН слова Уолберга.

Новый фильм, в котором примет участие актер, основан на истории жизни отца Стюарта Лонга, бывшего профессионального боксера-тяжеловеса. После несчастного случая он стал священником. В съемках также приняли участие Мэл Гибсон, Джеки Уивер и Тереза Руис.