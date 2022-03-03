Голливудский актер Джейсон Момоа сыграет антагониста в «Форсаже-10»

Звезда «Аквамена» и «Лиги Справедливости» Джейсон Момоа примет участие в съемках 10-й части франшизы «Форсаж». Актеру предстоит сыграть противника семейства Торетто, написало издание Entertainment Tonight.

«Забавно, но да, я сыграю плохого парня в „Форсаже-10“. Теперь я буду плохим парнем, а такое на экране не происходило довольно долгое время. Это будет очень яркий плохой мальчик», — процитировал «Ридус» слова артиста.

Режиссером новой части проекта станет Джастин Лин, который снимал четвертый, пятый и шестой фильмы. Также контракты на участие уже подписали Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Шарлиз Терон.

Джон Сина и Дуэйн Джонсон не станут возвращаться в финальную главу «Форсажа». Джордана Брюстер также пока не подтвердила свое возвращение.

Девятая часть при бюджете в 200 миллионов долларов собрала 726 миллионов. Несмотря на ковидные ограничения и плохие оценки, зрители не хотели пропускать часть любимой франшизы. Сейчас студия Universal не имеет права на ошибку, поскольку «Форсаж» для нее является основным проектом. Премьера запланирована на 18 мая 2023 года.