Голливудские звезды на карантине спели Imagine Леннона: видео

Чтобы приободрить людей на фоне пандемии коронавируса, звезды Голливуда спели Imagine Джона Леннона. Получилось очень здорово.

Флешмоб запустила исполнительница главной роли в супергеройском блокбастере «Чудо-женщина». Из-за коронавируса она самоизолировалась, а идея спеть Imagine пришла ей в голову на шестой день добровольного карантина. Она начинает с первой строчки хита. Песню подхватывают ее коллеги, которые пропевают по отрывку. Получился целый клип.

Галь Гадот выбрала очень духоподъемную и объединяющую людей песню. Получилось действительно круто. Ее идею поддержали артисты Эми Адамс, Натали Портман, Марк Руффало, Уилл Феррелл, телеведущий Джимми Феллон и другие знаменитости. Некоторые из них, как и Гадот, устроили себе добровольный карантин.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии нового коронавируса, который появился в конце декабря в китайской провинции Хубэй. 2019-nCoV стремительно распространился по всему миру, и эпицентр заражения переместился из КНР в Европу. Этим вирусом во всем мире заразились около 246 тысяч человек. От COVID-19 умерли более 10 тысяч человек. В России 199 инфицированных.