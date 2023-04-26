Знаменитости 26 апреля 2023, 13:25 Голливудские звезды Брюс Уиллис и Деми Мур впервые стали дедушкой и бабушкой

Читать 360tv в

У известных американских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Радостной новостью о прибавлении в семье поделилась старшая дочь звездной пары в своих социальных сетях. Румер и ее избранник Дерек Ричард Томас дали новорожденной девочке имя Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Реклама

Отмечается, что брак Деми Мур и Брюса Уиллиса продлился 13 лет, за это время у пары появилось трое общих детей.