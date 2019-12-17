Голливудские критики назвали лучшую актрису десятилетия

По данным издания, торжественная церемония вручения наград состоится в начале следующего года, 9 января. Кроме Кристен Стюарт, Ассоциация критиков отметила Оливию Уайлд («Трон»), Тейлор Расселл («Волны»), Зака Готтзагена («Арахисовый сокол») и Пола Уолтера Хаузера («Тоня против всех»).

Лучшим режиссером десятилетия признан Дени Вильнев («Прибытие»), а продюсером — Даниэла Таплин Ландберг («Безродные звери»).