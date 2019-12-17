17 декабря 2019, 15:15
Голливудские критики назвали лучшую актрису десятилетия
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт стала лучшей актрисой десятилетия по версии Ассоциации голливудских критиков, передает «Газета.ru».
По данным издания, торжественная церемония вручения наград состоится в начале следующего года, 9 января. Кроме Кристен Стюарт, Ассоциация критиков отметила Оливию Уайлд («Трон»), Тейлор Расселл («Волны»), Зака Готтзагена («Арахисовый сокол») и Пола Уолтера Хаузера («Тоня против всех»).
Лучшим режиссером десятилетия признан Дени Вильнев («Прибытие»), а продюсером — Даниэла Таплин Ландберг («Безродные звери»).