    17 декабря 2019, 15:15

    Голливудские критики назвали лучшую актрису десятилетия

    Артур Блянихов

    Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт стала лучшей актрисой десятилетия по версии Ассоциации голливудских критиков, передает «Газета.ru».

    По данным издания, торжественная церемония вручения наград состоится в начале следующего года, 9 января. Кроме Кристен Стюарт, Ассоциация критиков отметила Оливию Уайлд («Трон»), Тейлор Расселл («Волны»), Зака Готтзагена («Арахисовый сокол») и Пола Уолтера Хаузера («Тоня против всех»).

    Лучшим режиссером десятилетия признан Дени Вильнев («Прибытие»), а продюсером — Даниэла Таплин Ландберг («Безродные звери»).