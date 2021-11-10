Голливудские актеры Том Харди и Ченнинг Татум встретятся на одной съемочной площадке

Актеры Том Харди и Ченнинг Татум примут участие в новом проекте киностудии Universal Pictures. В фильме покажут августовские события, разворачивающиеся на территории Афганистана, когда к власти пришли талибы*. Об этом написало издание Deadline.

Сценарий для новой кинокартины напишет Джордж Нолфи, который является создателем текстов для фильмов «Ультиматум Борна» и «Двенадцать друзей Оушена». Для хроники событий он возьмет материалы, которые писали журналисты во время захвата власти в Афганистане террористической группировкой, сообщило РИА ФАН.

По сюжету три бывших сотрудника спецназа попытаются спасти мирных жителей от «Талибана»*. Тому Харди и Ченнингу Татуму предстоит участвовать в спасательной операции на передовой.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная на территории России