Голливудская актриса Салли Энн Хоус скончалась на 92-м году жизни

Голливудская актриса Салли Энн Хоус скончалась 19 декабря в возрасте 91-го года. Что послужило причиной ее смерти, не уточняется. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Салли Энн Хоус получила наибольшую популярность за счет роли Трули в картине «Пиф паф ой ой ой» и Элизы Дулитл в бродвейской постановке «Моя прекрасная леди», сообщила «Газета.ru».

«Постановщик Мосс Харт дал мне полную свободу, чтобы я создала собственную Элизу. Лучшим днем в жизни был мой первый выход на сцену в этом спектакле. Это было выступление перед последним выходом Джули на сцену в этой роли. Мосс представил меня и сказал, что Джули Эндрюс не будет играть Элизу Дулитл. Раздался вздох разочарования, но я смогла покорить зал», — рассказывала ранее актриса.

Энн Хоус была замужем за композитором Ричардом Адлером, однако в 1966 году пара рассталась. Через шесть лет актриса снова вышла замуж — за литературного агента Дугласа Рэя, который умер в сентябре 2021 года.