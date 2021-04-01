Голливудская актриса Кирстен Данст сообщила о своей беременности

Голливудская актриса Кирстен Данст сообщила о своей второй беременности. В Сети появились кадры с фотосессии звезды в интересном положении, написало издание Wmag.

Кирстен поучаствовала в фотосессии вместе с актрисами Эль Фаннинг и Рашидой Джонс. Будущей маме по заказу сшили шикарное кружевное платье. Отмечается, что платье похожего силуэта знаменитость носила, когда была беременна первым ребенком, сообщил сайт «Дни.ру».

В 2018 году Данст родила сына Энниса от своего супруга, актера Джесси Племонса.