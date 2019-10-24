Гоген Солнцев рассказал о краже телефона с откровенными фотографиями

«На самом деле один мой знакомый, который напросился пожить два дня, подмешал мне что-то в напиток, видимо, клофелин, и украл мой телефон. История незамысловатая», — рассказал Гоген Солнцев.

Артист поделился, что кража телефона очень его беспокоит, так как в нем хранились данные всех его банковских карт, а также личные фотографии.

«Меня больше беспокоят откровенные фотографии, которые были в телефоне. Боюсь, что еще какая-нибудь из-за этого появится инсинуация», — признался Гоген.

Он посетовал, что на смартфоне стоял только пин-код, и доступ ко всем данным на устройстве может легко оказаться у похитителя.

Солнцев подчеркну, что знаком с вором, а также хранит копию его паспорта. Он уже подал заявление в полицию, и, по словам артиста, по факту кражи возбудили уголовное дело.