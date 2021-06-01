Гоген Солнцев предположил, почему Прусикин и Таюрская не афишировали свои отношения

Шоумен Гоген Солнцев выразил мнение, почему вокалисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская скрывали свои отношения. Об этом сообщил Life.ru.

По его словам, это практично, это в первую очередь именно «вопрос менеджмента». Солнцев считает, что многие фанатки Прусикина могли бы расстроиться, если б узнали, что он уже занят. Поэтому они с Таюрской не спешили рассказывать об отношениях, чтобы заработать побольше денег.

«Очевидно, что это скрывалось не для проверки чувств — слишком романтично и наивно для шоу-бизнеса, а чтобы поехать и побольше денег состричь с тура», — заявил Солнцев.

Ранее Таюрская в шоу «Осторожно Собчак!» рассказала о начале отношений с солистом Ильей Прусикиным. В прошлом году музыкант объявил о разводе с Ириной Смелой, которая родила ему сына Добрыню.

Сначала артисты отрицали информацию об их любовной связи. Таюрская объяснила, что Прусикин расстался со Смелой в 2019 году. При этом пара сообщила о разводе только в прошлом году. Тогда же и начался роман лидеров Little Big. Софья подчеркнула, что не является разлучницей, ее обижают обвинения в разрыве Ильи и Ирины. Коллега Прусикина призналась, что раньше даже не воспринимала его как мужчину.