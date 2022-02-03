Гоген Солнцев пожелал певице Брежневой «не появляться без косметики»

Экс-участник шоу «Дом 2», шоумен и блогер Гоген Солнцев поздравил певицу Веру Брежневу с днем рождения. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что Брежнева ему не нравится внешне. Также Солнцев добавил, что не знаком с ее творчеством.

«Но при этом постоянно разные слухи ходят, что с Меладзе там переженилась. Потом влезала в какие-то цекаловские семьи. Сестра ее что ли там замуж за Цекало выходила», — рассказал шоумен.

Он поздравил Брежневу с днем рождения и отметил, что 40 лет — это не так много.

«Пожелаю ей поменьше провалов в жизни и без косметики не появляться. Потому что некоторые фотографии прямо лично меня шокируют», — заключил Солнцев.