    02 июля 2020, 20:17

    Гоген Солнцев купил место на кладбище для живой супруги

    Алена Макаренко

    Шоумен Гоген Солнцев выбрал место, где будет покоиться его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Об этом сообщило издание «Собеседник».
    Гоген Солнцев купил место на кладбище для живой супруги

    Эпатажный шоумен выкупил место для двух захоронений в Брянской области. Свой выбор он объяснил так: цена оказалась низкой, а рядом растут деревья и течет река.

    Супруг Терешкович заявил, что она найдет покой на сельском кладбище, рядом с местом, где живут друзья пары. Именно они и должны будут присматривать за захоронением.

    Сам Солнцев не сказал, хотел бы он лежать рядом с любимой или нет.

    Терешкович пока жива, но в любой момент может произойти несчастье, отметил шоумен. Поэтому он решил подготовиться к этому заранее.

    «Катя пока жива, но не ровен час — отправится на тот свет. У нее уже возраст, сами понимаете», — сказал Солнцев.

    Терешкович в курсе приобретения супруга, но его покупку не одобрила, отметил сайт «Утро.ру». Она рассчитывала, что знаменитый муж купит для нее место на известном кладбище в Москве, где покоятся многие знаменитости.