Гоген Солнцев купил место на кладбище для живой супруги

Эпатажный шоумен выкупил место для двух захоронений в Брянской области. Свой выбор он объяснил так: цена оказалась низкой, а рядом растут деревья и течет река.

Супруг Терешкович заявил, что она найдет покой на сельском кладбище, рядом с местом, где живут друзья пары. Именно они и должны будут присматривать за захоронением.

Сам Солнцев не сказал, хотел бы он лежать рядом с любимой или нет.

Терешкович пока жива, но в любой момент может произойти несчастье, отметил шоумен. Поэтому он решил подготовиться к этому заранее.

«Катя пока жива, но не ровен час — отправится на тот свет. У нее уже возраст, сами понимаете», — сказал Солнцев.

Терешкович в курсе приобретения супруга, но его покупку не одобрила, отметил сайт «Утро.ру». Она рассчитывала, что знаменитый муж купит для нее место на известном кладбище в Москве, где покоятся многие знаменитости.