Гоблин заявил, что не будет делать «смешной перевод» новой части «Матрицы»

Блогер Дмитрий Пучков, широко известный как «Гоблин», расстроил поклонников сообщением о том, что не станет делать «смешной перевод» новой части «Матрицы». В интервью NEWS.ru он заявил, что «шутить больше не о чем».

Свои переводы сам Пучков делит на «правильные» и «смешные». По его словам, переводов из второй категории больше не будет.

«Нет конечно. Тогда был припадок энтузиазма. Да и другие я не делал даже тогда. Шутки кончились, нечего больше пошутить», — сказал Пучков.

Первый фильм сестер Ланы и Лили Вачовски — тогда еще братьев Ларри и Эндрю Вачовски про «Матрицу» вышел в 1999 году, в 2003 году братья выпустили сразу два продолжения: «Перезагрузка» и «Революция». Четвертый фильм — «Матрица: Воскрешение» выйдет в прокат 16 декабря. Его Лана Вачовски сняла одна.

Ранее один из сценаристов новой «Матрицы» Дэвид Митчелл заинтриговал фанатов франшизы сообщением о том, что новая часть будет сильно отличаться от предыдущих.