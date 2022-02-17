Гоблин Пучков сообщил о результатах теста на COVID-19

Известный переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, который попал в больницу, пока ждет официального диагноза. Он рассказал «360», что у него простудные симптомы, а тест на коронавирус отрицательный.

«Ничего не сказали, пока обследуют. [Тест на коронавирус] отрицательный. [Симптомы,] как бывает обычная простуда», — заявил Пучков.

Ранее он сообщил о своей госпитализации в социальной сети Instagram.

«Как тот лось в анекдоте: „Я все пью и пью, а мне все хуже и хуже“. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — поделился Пучков.

К своей публикации он прикрепил фотографию, на которой видны окошко для пациентов и надпись «Экстренная госпитализация». Также переводчик сделал снимок в больничной палате и отметил, что залег авторитетно.

Ранее стало известно, что актер Иван Краско попал в реабилитационный центр после инсульта. Артист проведет там 21 день, ему прописаны массажи, занятия в тренажерном зале.