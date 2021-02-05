Гном Гномыча наказали за опоздание на тренировку

Тренер Евгений Плющенко проучил своего сына Александра за оплошность. Опоздавшему на тренировку Гном Гномычу пришлось сделать 50 приседаний.

Видео, на котором мальчик выполняет упражнение, Плющенко опубликовал в Stories.

«И так будет с каждым, кто будет опаздывать на тренировку!» — подписал ролик спортсмен.

Ранее его сын заявил, что намерен получать за свои выступления гонорары в долларах. Гном Гномыч хочет накопить на «Гелендваген» и уже научился отличать настоящие купюры от «игрушечных».

Семилетний Саша Плющенко уже добился успехов в фигурном катании и обзавелся поклонниками. На его Instаgrаm-страницу подписаны более 600 тысяч человек.

Уголовное дело в отношении издания StarHit о клевете «движется к финишной прямой». Яна Рудковская узнала имя автора нашумевшей статьи и хочет добиться для него наказания. Написавший материал журналист поставил мальчику синдром Аспергера по фото. Материал перевели, по словам матери Гном Гномыча, на все языки мира. Он принес их семье много боли. Продюсер надеется выяснить личность заказчика статьи.