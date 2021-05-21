21 мая 2021, 12:49
Гном Гномыч стал призером по чтению стихов Агнии Барто
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Александр, больше известный как Гном Гномыч, стал призером по чтению стихов Агнии Барто. Мальчик рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте, написала «Газета.ru».
«Первый класс закончить — это вам не хухры-мухры, да еще и стать призером по чтению стихов от Агнии Барто», — подписал публикацию сын спортсмена.
Сейчас Гном Гномычу восемь лет. Осенью 2016 года мальчик появился на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Саша стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко».