Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Александр, больше известный как Гном Гномыч, стал призером по чтению стихов Агнии Барто. Мальчик рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте, написала «Газета.ru».

«Первый класс закончить — это вам не хухры-мухры, да еще и стать призером по чтению стихов от Агнии Барто», — подписал публикацию сын спортсмена.

Сейчас Гном Гномычу восемь лет. Осенью 2016 года мальчик появился на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Саша стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко».