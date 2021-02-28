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    28 февраля 2021, 13:26

    Гном Гномыч рассказал, что Косторная его не вдохновляет

    Алена Макаренко

    Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр перечислил имена фигуристов, которые его вдохновляют. Своим мнением он поделился с Olympic Channel.

    Гном Гномыч рассказал, что Косторная его не вдохновляет

    «Кто из спортсменов меня вдохновляет больше всех? Папа. Кто еще? Саша Трусова. Алена Косторная еще не очень, но она тоже классная фигуристка», — сказал Плющенко-младший.

    Мальчик, известный как Гном Гномыч, тоже профессионально занимается фигурным катанием. Накануне его отец и тренер Евгений Плющенко проучил за опоздание на тренировку. Ребенку пришлось сделать 50 приседаний.

    Семилетний Саша Плющенко отказался выступать за игрушки, он готов принимать оплату только в долларах.

    Александр — первый общий ребенок в семье Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской. В семье воспитывают еще одного мальчика. Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

    Ранее Рудковская решила превратить прозвище своего сына в товарный знак и подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч». Она считает, что бренд должен принадлежать поклонникам, которые его придумали и раскрутили.