Гном Гномыч рассказал, что Косторная его не вдохновляет

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр перечислил имена фигуристов, которые его вдохновляют. Своим мнением он поделился с Olympic Channel.

«Кто из спортсменов меня вдохновляет больше всех? Папа. Кто еще? Саша Трусова. Алена Косторная еще не очень, но она тоже классная фигуристка», — сказал Плющенко-младший.

Мальчик, известный как Гном Гномыч, тоже профессионально занимается фигурным катанием. Накануне его отец и тренер Евгений Плющенко проучил за опоздание на тренировку. Ребенку пришлось сделать 50 приседаний.

Семилетний Саша Плющенко отказался выступать за игрушки, он готов принимать оплату только в долларах.

Александр — первый общий ребенок в семье Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской. В семье воспитывают еще одного мальчика. Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

Ранее Рудковская решила превратить прозвище своего сына в товарный знак и подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч». Она считает, что бренд должен принадлежать поклонникам, которые его придумали и раскрутили.