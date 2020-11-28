Гном Гномыч побил Рудковскую и Плющенко. Видео

Ребенок сам решил погостить у ведущего Ивана Урганта и проигнорировал приглашение пародиста Максима Галкина.

Звездная семья пришла к Урганту, чтобы рассказать о недавнем пополнении. Два месяца назад у пары родился еще один сын — Арсений.

«Ты рад, что появился кто-то еще в этой семье, кто может сниматься в TikTok?» — в первую очередь спросил Ургант у Гном Гномыча.

Мальчик подтвердил его слова и признался, что для младшего брата не пожалеет игрушек.

После Ургант предложил поиграть в «Угадалки». Плющенко и Рудковская должны были понять, что говорят малыши. В случае проигрыша ведущий разрешал их сыну наказывать родителей надувным оружием. В итоге взрослые отгадали только одно слово из шести. Ургант вручил Гном Гномычу надувной автомат, а для младшего брата мальчик взял гитару.

«Это самые дешевые подарки в жизни Саши», — пошутил Ургант.

Гном Гномыч рассказал о своей жизни. У него загружен каждый день, кроме воскресенья. Однако в законный выходной он должен сниматься в TikTok по поручению матери. Родители пока не планируют подключать к этому процессу Арсения. По словам продюсера, им вполне хватает «одного бойца».