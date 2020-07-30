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    30 июля 2020, 11:28

    Глызин опроверг слухи о своей смерти

    Алена Макаренко

    Российский певец Алексей Глызин отреагировал на сообщения о серьезном ухудшении своего здоровья и даже на слухи о смерти. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он заявил, что следит за своим здоровьем. А вот новости о его смерти ужаснули певца.

    «Во время смерти я был жив. Как еще мне нужно реагировать? Если это „хайп“, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать», — отметил Глызин.

    Поэтому он решил взглянуть на публикации о своей смерти через примету: «Если тебя похоронили, значит ты будешь долго жить».

    В планы на жизнь у Глызина смерть точно никак не входит. У артиста большая семья, которую нужно поддерживать. Кроме того, певец не исключает, что может снова стать отцом.

    Кроме того, музыкальный исполнитель рассказал, что не хочет проводить эксперименты в своем творчестве. Он продолжит радовать аудиторию любимыми хитами. Помимо этого певец заверил, что во время пандемии коронавируса он не страдал от панических настроений в отличие от некоторых звезд. Сейчас же он хочет «разгрузить мозги», набраться здоровья и отправиться на гастроли.

    В середине июля в Белоруссии прошел музыкальный фестиваль «Славянский базар». На нем выступил и 66-летний музыкальный исполнитель, а после концерта Глызин прогулялся по Витебску.

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