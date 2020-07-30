Глызин опроверг слухи о своей смерти

Он заявил, что следит за своим здоровьем. А вот новости о его смерти ужаснули певца.

«Во время смерти я был жив. Как еще мне нужно реагировать? Если это „хайп“, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать», — отметил Глызин.

Поэтому он решил взглянуть на публикации о своей смерти через примету: «Если тебя похоронили, значит ты будешь долго жить».

В планы на жизнь у Глызина смерть точно никак не входит. У артиста большая семья, которую нужно поддерживать. Кроме того, певец не исключает, что может снова стать отцом.

Кроме того, музыкальный исполнитель рассказал, что не хочет проводить эксперименты в своем творчестве. Он продолжит радовать аудиторию любимыми хитами. Помимо этого певец заверил, что во время пандемии коронавируса он не страдал от панических настроений в отличие от некоторых звезд. Сейчас же он хочет «разгрузить мозги», набраться здоровья и отправиться на гастроли.

В середине июля в Белоруссии прошел музыкальный фестиваль «Славянский базар». На нем выступил и 66-летний музыкальный исполнитель, а после концерта Глызин прогулялся по Витебску.