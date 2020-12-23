Глушко прибыл на остров к Королевой с новостью о продаже их квартиры

Задумка проекта заключается в том, что звезды российского шоу-бизнеса отправляются на остров в племя аборигенов. Там они пытаются выжить в дикой природе и испытывают собственные силы. Героем пилотных выпусков стала Наташа Королева. Певица находится неподалеку от Занзибара.

Приехавший к ней Глушко признался, что продал квартиру, в которой изменял ей с любовницами.

«Я хочу тебе сообщить одну новость, которую ты еще не знаешь. Я продал квартиру. Решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то ее лучше продать», — объяснил Тарзан.

По информации канала, Королеву не обрадовало появление мужа и удивило его решение. Она уверена, что жилье ни в чем не виновато. Наталья заявила, что избавилась бы только от дивана.