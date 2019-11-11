«Очень хочет денег»: Глушаков подал иск против экс-жены на 204 млн рублей

Российский футболист Денис Глушаков, который скандально развелся в феврале 2019 года, требует от экс-жены Дарьи Глушаковой материальной сатисфакции — 204 миллиона рублей. Чтобы получить эти деньги, он обратился в суд. Об этом во время беседы с «360» рассказал адвокат Глушаковой Сергей Жорин.

Спортсмен уверен, что она слишком много наговорила о его частной жизни и оскорбила его честь и достоинство. Кроме того, он изрядно потратился на бракоразводный процесс и желает вернуть свои деньги.

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«Очень хочет денег. Хочет 204 миллиона 334 тысячи 865 рублей и 60 копеек. Это Глушаков, он может при желании. Он высчитал, сколько ему необходимо денег. Немножко до 205 миллионов не дотянул», — заявил Жорин.

Адвокат рассказал, что Глушаков хочет возмещения убытков, возмещения морального вреда за распространение недостоверной информации и один миллион рублей за вмешательство в его частную жизнь.

«Ему не понравилось, что его в бане застали. Он посчитал, что в результате этого он понес убытки. Может быть баня столько стоила. Сложно сейчас сказать. Разбираемся в этом вопросе. Может он оплатил баню на много лет вперед. А тут пришлось отказаться от этого места, а деньги не вернули», — добавил собеседник.

Глушаков не захотел отвечать на вопросы «360» и бросил трубку, когда услышал имя «Дарья». Та в свою очередь тоже пока не комментирует информацию.

В августе Никулинский суд Москвы разделил совместно нажитое супругами имущество пополам. Кроме того, футболист должен платить алименты в размере одной трети всех своих доходов. Дополнительно Глушаков будет выплачивать экс-супруге 100 тысяч рублей в месяц на их младшую дочь, пока ей не исполнится три года.