Знаменитости 24 апреля 2023, 02:41 «Глупо и неправильно». Лобода отказалась переводить свои песни на украинский Певица Лобода: глупо и неправильно переводить песни с русского на украинский РИА «Новости»

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Украинская певица Светлана Лобода заявила, что глупо и неправильно переводить свои песни с русского на родной язык. Об этом артистка поведала в беседе с Deutsche Welle*.

«Я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно», — заявила Лобода.

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Певица пояснила, что не хочет отказываться от материалов, которые она создавала ранее. Лобода также добавила, что не хочет предавать своих поклонников. По ее словам, фанаты есть не только на Украине, но и в других странах бывшего Советского Союза, где большое количество русскоговорящего населения.

Украинские поклонники ранее раскритиковали певицу за исполнение на русском языке. Пользователи предложили Лободе перевести свои песни на украинский язык, потому что «он более мелодичный». Хейтеры потребовали от Лободы пересмотреть репертуар.

* «Немецкая волна» (Deutsche Welle) — признана в России СМИ — иностранным агентом.