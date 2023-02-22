Знаменитости 22 февраля 2023, 23:26 Глуховского обвинили в дискредитации российской армии Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского*. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так как Глуховский* сейчас находится за границей, его обвинили в международный розыск. Уголовное дело будут рассматривать заочно.

Реклама

По версии следствия, писатель весной пошлого года разместил на своих личных страницах в социальных сетях видеоролики с лживыми доказательствами того, что российские военные якобы умышленно бомбят жилые дома, обстреливают школы и медучрежедния, массово уничтожают мирное население и насилуют несовершеннолетних во время проведения спецоперации.

Реклама

Уголовное дело рассмотрит Басманный районный суд Москвы.

Дмитрий Глуховский* написал ряд известных романов — «Метро 2033», «Будущее», «Текст» и «Сумерки». Некоторые из его произведений были экранизированы.

*Дмитрий Глуховский — признан в России иностранным агентом