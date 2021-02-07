Глюкоза засветилась в новом выпуске «Танцев со звездами»

Глюкоза пришла поддержать рэпера Александра ST Степанова, который борется за первое место в паре с Евгенией Толстой. Музыкальная исполнительница посетила репетицию танца, а потом решила исполнить с музыкантом несколько па.

Глюкоза и ST показали ряд танцевальных движений. После этого певица попросила телезрителей проголосовать за ее любимого участника.

В прошлом выпуске Степаненко и Толстая не получили зрительской поддержки. Они расположились на последнем месте в турнирной таблице и должны были покинуть проект. Однако члены жюри все же дали участникам второй шанс.

По итогам третьего конкурсного дня «Танцев со звездами» лидерство сохранили две пары: Катерина Шпица — Михаил Щепкин и Сергей Лазарев — Екатерина Осипова. По условиям программы две пары все же покинули проект. Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова оставили конкуренцию из-за болезни актера. А Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова выбыли из конкурса по спортивному принципу.

Глюкоза уже участвовала в «Танцах со звездами» в 2012 году. Тогда музыкальная исполнительница в паре с хореографом Евгением Папунаишвили выиграла конкурс. Танцор участвует и в нынешнем сезоне — с Екатериной Гусевой.