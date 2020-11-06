Глюкоза вспомнила бунтарское детство

Наталья Чистякова-Ионова была сложным ребенком и тихой бунтаркой, распространявшей дурные идеи среди знакомых. В девять лет ее поставили на учет в детскую комнату милиции за тусовку на территории детского сада.

«Была на учете в детской комнате милиции. <…> Мне было девять лет. Я тусила тогда со старшей сестрой. Жильцы в какой-то момент не выдержали наших воплей и вызвали милицию», — поделилась воспоминаниями Глюкоза.

Тогда правоохранители сфотографировали ее и вскоре отпустили домой. Однако после этого будущая певица больше не попадалась в руки полицейских.

Глюкозе всегда с юности хотелось драйва, призналась она. Певица очень любила смотреть кинокартину «Зловещие мертвецы», да и сейчас готова с радостью посмотреть фильмы ужасов. Певица также назвала главных бунтарей — Лена Темникова и Светлана Лобода. По мнению артистки, те при любых обстоятельствах отстаивают свою точку зрения.

Сейчас же артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, воспитывает двух дочерей, отметил «ПолитЭксперт».