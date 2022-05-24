Глюкоза рассказала об участии в съемках сериала «ИП Пирогова» и о своей нелюбви к кулинарии

В заключительном сезоне сериала «ИП Пирогова», который стартует 7 июня на видеосервисе Start, примет участие в съемках певица Глюкоза (Наталья Ионова). О том, какую роль предстоит сыграть артистке, она рассказала сайту Teleprogramma.pro.

«В „ИП Пирогова“ у меня камео: я прихожу на кулинарный конкурс и вместе с ведущим шоу дегустирую блюдо героини Елены Подкаминской. С удовольствием принимаю участие в съемках: мне нравится сюжет картины, кроме того, история про меня совпадает с реальной жизнью: однажды я действительно участвовала в кулинарном шоу, ребята там готовили торт. И, кстати, я жуткая сладкоежка!», — сообщила Наталья.

При этом она отметила, что кулинария — не ее сильная сторона. В начале отношений с мужем она честно призналась, что не любит готовить, и он принял это без всяких проблем.

«Готовка — это то, что я реально не люблю. Но, слава Богу, мой муж принял этот факт еще на старте, когда мы только познакомились. Настоящий кулинар в нашей семье — наша старшая дочь Лида. Недавно мы с ней ходили на кулинарное шоу с Олей Бузовой, готовили вместе. Она, конечно, прекрасно это делает. Я не знаю, откуда у Лиды такой талант. Но, видимо, действительно, с ним рождаешься. Так вот, на этом шоу Лида готовила суп, как кашу из топора. Чего она только не кидала туда, но в итоге получилось очень вкусно. Поэтому с голоду не умру, если что, дети накормят», — резюмировала артистка.