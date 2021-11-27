Глюкоза призвала открыть курилки для подростков в школах

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) предложила сделать в школах курилки. Она уточнила, что ее дочь Лиду выгнали из школы за курение. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Эльдара Джарахова.

«Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений», — рассказала певица.

Она пояснила, что старается с пониманием относиться к дочери, так как вспоминает себя в подростковом возрасте. Певица уверена, что ее дочь недолюбливают учителя, так как та не стесняется быть яркой.

«Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — заявила Чистякова-Ионова.

Она уточнила, что при родителях большинство подростков курить стесняются, и поэтому считает, что в школах нужно оборудовать курилки.

Также Глюкоза добавила, что школьная система образования ей не нравится. По ее мнению, она подавляет в учениках проявления индивидуальности.