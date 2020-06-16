    16 июня 2020, 19:29

    Глюкоза поздравила супруга с годовщиной свадьбы

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Чистякова, известная певица под псевдонимом Глюкоза, поздравила своего супруга Александра с годовщиной свадьбы. Вместе пара уже 14 лет. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    На своей странице в социальной сети Instagram певица опубликовала снимок с мужем.

    «Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!», — подписала она фотографию.

    На снимке видно, что пара похожа на плюс. Возможно, тем самым Глюкоза хотела сказать, что они отлично дополняют друг друга.