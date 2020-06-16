Глюкоза поздравила супруга с годовщиной свадьбы

На своей странице в социальной сети Instagram певица опубликовала снимок с мужем.

«Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!», — подписала она фотографию.

На снимке видно, что пара похожа на плюс. Возможно, тем самым Глюкоза хотела сказать, что они отлично дополняют друг друга.