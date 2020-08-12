Глюкоза назвала Крым украинским и обвинила в этом пограничников

Певица Глюкоза, она же Наталья Ионова, рассказала, что объявила Крым украинским не по своей воле. Ее заставили это сделать пограничники.

«Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. Им нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание», — заявила Глюкоза. Ее слова передает портал Ura.ru.

Певица утверждает, что ей многократно задали вопрос «Чей Крым» и не отпустили, пока она не ответила так, как им было нужно. По словам Глюкозы, украинские пограничники давили на нее психологически.

Ранее появилось видео, где певица говорит на камеру, что Крым принадлежит Украине. При этом она подчеркнула, что находится вне политики. 6 август Глюкоза пыталась пересечь границу, но ее задержали в аэропорту Борисполь из-за «несанкционированной» поездки на полуостров. Теперь певица не сможет попасть на Украину еще как минимум три года.

Ранее Крым назвал украинским актер Никита Джигурда. При этом он подчеркнул, что полуостров относится к Украине лишь юридически, фактически же это российская территория.